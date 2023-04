Dopo una lunga attesa, Searchlight Pictures ha finalmente diffuso il trailer di Next Goal Wins, adattamento cinematografico diretto da Taika Waititi del documentario britannico a tema calcistico datato 2014 e diretto da Mike Brett e Steve Jamison.

La storia è quella della squadra di calcio delle Samoa Americane, celebre perché detiene il record negativo per la peggior sconfitta mai subita da una nazionale di calcio nella storia, visto che in una partita contro l’Australia nel 2001 perse 31-0. Con le qualifiche di campionato mondiale in arrivo, la squadra ingaggia Thomas Rongen (Michael Fassbender) con la speranza che possa cambiare per una volta le carte in tavola.

La pellicola arriverà al cinema negli Stati Uniti il 17 novembre con un cast composto da Michael Fassbender, Elisabeth Moss, Oscar Kightley, Uli Latukefu, Rachel House, Kaimana, David Fane, Beulah Koale, Chris Alosio, Taika Waititi, Will Arnett, Rhys Darby.

Cosa ne pensate del nuovo film di Taika Waititi con Michael Fassbender e che ne dite del trailer di Next Goal Wins? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

