La A24 ha pubblicato su YouTube il primo trailer di Dream Scenario, il film scritto e diretto da Kristoffer Borgli interpretato da Nicolas Cage, Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula e Dylan Baker.

In Dream Scenario, Nicolas Cage interpreta una persona che diventa famosa all’improvviso dopo essere apparsa… nei sogni di tutti!

Potete ammirare il trailer nella parte superiore di questa pagina!

Qualche giorno fa, a margine della presentazione del film al Festival di Toronto, Nicolas Cage ha potuto spiegare come la sua trasformazione in meme sia stata fondamentale per interpretare il protagonista della pellicola.

Spiega l’attore:

In questo film non è stato proprio come recitare. Ho avuto una analoga esperienza di vita. Quello che mi è accaduto è che potrei essere stato il primo attore che si è svegliato una mattina dopo che qualcuno aveva creato un montaggio di momenti in cui avevo perso le staffe ed ero impazzito fatto di frammenti da diversi lungometraggi e poi li ha piazzati online. Penso che si chiamasse “Nicolas Cage va fuori di testa”. E poi è diventato virale in tutto il mondo durante la notte e io continuavo a chiedermi “Cosa mi sta succedendo?”. È cresciuta in modo esponenziale… non poteva essere fermata da nulla. Non potevo fermarlo neanche legalmente; non potevo farci niente. Sono rimasto lì a oservare ed è iniziato a diventare un meme, con il fotoritocco e le magliette, e ho detto “Devo usare questa esperienza da qualche parte”. Poi ho letto “Dream Scenario” e mi sono detto “Sì, ora posso trasformare questo piombo in un po’ d’oro!”.