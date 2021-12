Questa mattina abbiamo visto le prime foto , ma ora tocca al primo, folle trailer di(il peso insostenibile di un gigantesco talento), il lungometraggio in cui Nicolas Cage interpreta sé stesso.

Lo potete ammirare nel player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina. Il film, scritto da Kevin Etten e Tom Gormican, approderà ufficialmente nelle sale degli Stati Uniti il 22 aprile 2022 grazie alla Lionsgate.

Del cast fanno parte Nicolas Cage, Pascal, Sharon Horgan, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, with Neil Patrick Harris e Tiffany Haddish.

L’anno scorso, la star aveva confermato il suo coinvolgimento rivelando qualche interessante dettaglio aggiuntivo:

Si tratta di una versione stilizzata di me stesso e il fatto che debba parlare di me in terza persona mi mette estremamente a disagio. Ci sono molte scene nel film in cui – ecco, ci siamo – un ‘Nic Cage’ moderno o contemporaneo entra in conflitto con un ‘Nic Cage’ da giovane, litigandoci e discutendoci. È un approccio acrobatico alla recitazione.