RLJE Films. ha pubblicato in rete il primo trailer di Sympathy for the Devil, thriller con protagonisti Joel Kinnaman (Suicide Squad) e Nicolas Cage in arrivo nelle sale americane il il 28 luglio.

Diretto da Yuval Adler (The Secrets We Keep), il film segue la storia di un padre di famiglia (Kinnaman) che si trova in balia di un inquietante ladro d’auto (Cage).

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

