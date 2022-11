Nicolas Cage nel primo trailer del western The Old Way

Online è approdato il trailer di The Old Way, un action western diretto da Brett Donowho (Acts of Violence) con protagonista Nicolas Cage.

Nel film Cage veste i panni di Colton Briggs, un ex pistolero che ora gestisce un emporio e vive una vita tranquilla con la sua famiglia. Quando però una banda di fuorilegge uccide sua moglie a sangue freddo, Briggs tornando a casa capisce che il suo mondo sta bruciando. Dissotterra così la sua arma da fuoco e si mette in viaggio con un improbabile partner: sua figlia di dodici anni.

Nel cast troviamo anche tars Noah Le Gros, Clint Howard, Kerry Knuppe, Nick Searcy, e Shiloh Fernandez.

Il film arriverà nelle sale americane e in VOD il 2 gennaio 2023. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Carl W. Lucas si è occupato della sceneggiatura del progetto. La Capstone Pictures e la Intercut Capital hanno co-finanziando e co-producendo il film. Tra i produttori figurano anche Christian Mercuri, David Haring. R. Bryan Wright, Micah Haley, Sasha Yelaun, Robert Paschall Jr. e Johnny Remo.

FONTE: Saban Films