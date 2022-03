Una lapide commemorativa dedicata alla morte dinel finale didi Cary Fukunaga è stata eretta alle isole Faroe.

L’arcipelago delle isole Faroe, situato nel Nord dell’Europa tra il Mare di Norvegia e il nord dell’Oceano Atlantico, in mezzo tra l’Islanda e la Scozia, ha difatti ospitato parte della lavorazione di No Time to Die, l’ultimo film di James Bond interpretato da Daniel Craig. Nello specifico è stata la sede scelta per le riprese del commovente finale in cui James Bond decide di sacrificarsi in primis per il bene della famiglia che ha scoperto di avere. Nel player di YouTube posto nella part superiore di questa pagina trovate un video ufficiale realizzato dall’ente del turismo delle isole Faroe.

Il lungometraggio di Cary Fukunaga ha ottenuto ben 774 milioni di dollari nonostante la pandemia. La pellicola è l’ultima interpretata da Daniel Craig che ha vestito i panni della leggendaria spia nata dalla penna di Ian Fleming sin dalla release di Casino Royale, il film di Martin Campbell uscito nelle sale nel 2006. Attualmente, la Mgm e la Eon della famiglia Broccoli non hanno ancora svelato né chi sarà a ereditare il personaggio né, tantomeno, quando avremo modo di rivederlo sul grande schermo.

