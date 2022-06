La divisione nazionale della Universal ha diffuso online il nuovo trailer italiano di Nope, la pellicola di Jordan Peele che sarà nei cinema dello stivale a partire dal prossimo 11 agosto.

Nel cast di Nope troviamo: Daniel Kaluuya, Keke Palmer,Steven Yeun,Michael Wincott, Brandon Perea. Potete ammirare il filmato nella parte superiore di questa pagina!

Qua sotto potete leggere la sinossi della pellicola:

“Cos’è un cattivo miracolo?”



Il vincitore del premio Oscar® Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l’horror moderno con Scappa – Get Out e poi con Noi. Ora sta per introdurci in un nuovo incubo, un’esperienza horror epica: Nope.



Il film riunisce Peele con il premio Oscar® Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.



Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions. Il film sarà distribuito da Universal Pictures in tutto il mondo.