Abbiamo parlato spesso e volentieri del canale Amarcord Produzioni grazie ai tanti, divertenti mash-up trailer che ha realizzato nel tempo e ora, grazie all’ultima creazione che fonde insieme Oppenheimer di Christopher Nolan e Aldo, Giovanni e Giacomo torniamo a farlo!

Nel filmato che trovate nella parte superiore di questa pagina, potete trovare appunto questa spassosa versione alternativa di Oppenheimer dove, a farla da padroni, sono proprio Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti.

Giusto ieri, vi abbiamo fatto vedere la creazione della pagina Instagram Gli Occhi del Conte e il video che ha fatto incontrare protagonisti della serie Boris con quelli della pellicola dell’acclamato regista inglese. Se ve la siete persa, la trovate in questa pagina.

Oppenheimer, la sinossi.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “”Kitty”” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica. La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer è interpretato dal vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh. Il cast comprende anche Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno). Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

FONTE: YouTube

