In un’intervista video con Vanity Fair, Ruth De Jong, production designer di Oppenheimer, ha raccontato come ha realizzato le scenografie delle principali ambientazioni del film di Christopher Nolan, accomunate dall’assenza di CGI. Potete vedere il filmato completo nella parte superiore della pagina, qui sotto ve ne proponiamo due.

Los Alamos

La costruzione del set di Los Alamos, dove si svolge il progetto Manhattan, ha rispecchiato perfettamente la filosofia di Nolan:

La vera Los Alamos era davvero costosa, grande e epica. Il governo US aveva speso circa due miliardi e quattro anni per costruirla, io avevo solo otto settimane per finirla. Con Chris abbiamo cercato la giusta location: il suo obiettivo era realizzare la vista più epica e cinematografica. Siamo atterrati a Ghost Ranch, fuori Abiquiu, e abbiamo trovato questo altopiano epico, panorami spogli, niente da togliere. Non c’era alcun interesse da parte di Chris di utilizzare la CGI o di lavorare in post-produzione, con un’estensione del set. Quindi tutto doveva essere costruito a 360 gradi, per la macchina da presa. Abbiamo dovuto costruire una strada per la troupe per arrivare fin quassù, e siamo stati in grado di nascondere il campo base lontano dalla strada in modo da poter essere su questo altopiano a 360 gradi. E c’erano queste formazioni rocciose di cui io e Chris ci siamo innamorati, ed è stato davvero stupefacente e cinematografico ed esattamente, credo, quello che lui aveva in mente. C’erano 25 edifici in totale, Chris e Hoyte [van Hoytema, direttore della fotografia] hanno ripreso ogni singolo lato di ciascuno.

La pre-produzione non è stata comunque facile, per le avverse condizioni atmosferiche:

Abbiamo affrontato pioggia, tempeste di neve, vento. Penso che abbiamo realizzato Los Alamos in circa 12 settimane: la costruzione è iniziata a dicembre e abbiamo iniziato le riprese alla fine di febbraio. Due o tre settimane prima dell’inizio previsto delle riprese, ricordo di aver chiamato il produttore esecutivo Tom Hayslip, dicendogli: “Siamo stati colpiti da una tempesta di neve, i set non saranno pronti. Non so cosa fare ma dovevo dirlo a qualcuno“. E lui: “Andrà tutto bene“.

Lo Studio Ovale

Verso la fine di Oppenheimer, il protagonista incontra il Presidente Harry Truman (Gary Oldman) nello Studio Ovale. Ben prima delle riprese era stata trovata una location adatta e tutto sembrava procedere per il meglio, quando all’improvviso:

Ricevo una telefonata: “Abbiamo perso la location“, e pensavo: “Probabilmente dovrò costruirlo. Non c’è altra possibilità per uno Studio Ovale a Los Angeles, sicuramente possiamo inserirlo alla fine del nostro programma di riprese tra qualche settimana“. Emma [Thomas, produttrice] ci ha fatto sapere che il nostro attore era bloccato, e che non c’era alcuna possibilità di spostare la data. Chris mi ha guardato e mi ha detto: “Devi costruirlo“, e se ne è andato. E ricordo di essere rimasta lì a pensare: “Non ho idea se questo sia umanamente possibile“. Sapevo che in sette giorni non avremmo potuto costruire uno Studio Ovale di queste dimensioni, anche con una troupe che lavori 24 ore al giorno. All’inizio dei preparativi, avevamo cercato dei teatri di posa che avrebbero potuto essere montati. Samantha Englander, il mio supervising art director, li aveva bloccati, non so se fosse solo un senso di ragno o cosa. Credo fosse il set di Veep. Abbiamo immediatamente bloccato un teatro alla Universal. Avevamo in mente di fare una stanza del gabinetto, e l’atrio della Biblioteca Nixon, quindi avevamo un sacco di appartamenti che stavano costruendo. Li abbiamo presi e riutilizzati, e abbiamo avuto, credo, un totale di cinque giorni, e, con una squadra che lavorava 24 ore al giorno, ce l’abbiamo fatta. Non credo che nessuno di noi sapeva se sarebbe stato possibile o se ce l’avremmo fatta, e questa era una delle tre location in cui abbiamo fatto le riprese quel giorno. È arrivato anche Chris, e ricordo che è entrato e c’era ancora puzza di vernice bagnata, proprio quell’odore denso di vernice bagnata, ma era fatta. Era perfetto. Hanno girato le scene. Come se niente fosse accaduto: non lo voglio mai più rifare [ride].

