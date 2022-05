Il film si svolge a Tahiti, dove l’alto commissario (rappresentante del governo francese) De Roller (Benoît Magimel) tiene costantemente il polso della situazione, con il timore che l’ira dei locali possa scoppiare all’improvviso in qualsiasi momento con una rivolta. In particolare ora che qualcuno ha intravisto un sottomarino, che potrebbe far presagire nuovi test nucleari…