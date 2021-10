La Paramount (tramite Collider ) ha diffuso in rete una clip tratta da, settimo capitolo del franchise diretto da William Eubank e in arrivo in streaming su Paramount+ negli Stati Uniti dal 29 ottobre.

Nel cast troviamo Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ed Henry Ayers-Brown.

Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina.

Il film, ricordiamo, sarebbe dovuto arrivare nelle sale a marzo. Tuttavia la situazione dovuta dalla pandemia globale ha spinto la Paramount ha spostare la release del film in tempo per questo Halloween ma solamente in streaming negli Stati Uniti su Paramount+. Insieme al film sarà disponibile anche un documentario incentrato sulla lavorazione del progetto.

Uscito nel 2009 e costato solo poche decine di migliaia di dollari di budget, Paranormal Activity ha raccolto 193 milioni di dollari in tutto il mondo. I sei film complessivamente hanno incassato la bellezza di 900 milioni di dollari in tutto il mondo, generando profitti da capogiro per la Blumhouse e la Paramount. L’ultimo film, The Ghost Dimension, è uscito nel 2015.

William Eubank si è occupato della regia.

Paranormal Activity: The Next of Kin sarà disponibile in streaming su Paramount+ dal 29 ottobre.

