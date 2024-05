Francesco Alò ci parla di Pigen Med Nalen (The Girl with the Needle), il film di Magnus Von Horn con Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm e Besi Zeciri, in concorso alla 77 esima edizione del Festival di Cannes.

Pigen Med Nalen: la trama

Karoline, una giovane operaia, si ritrova abbandonata e incinta mentre cerca di uscire dalla povertà nella Copenaghen del dopoguerra. Nel mezzo delle sue difficoltà, incontra Dagmar, una donna carismatica che gestisce un’agenzia di adozione nascosta all’interno di una caramelleria, aiutando le madri povere a trovare case affidatarie per i loro figli non voluti. Per sfuggire alla povertà, Karoline assume il ruolo di balia. Tra le due donne si forma un forte legame, ma il mondo di Karoline si frantuma quando scopre l’orribile verità sul destino da incubo che ha inconsapevolmente abbracciato.

