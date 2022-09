Pinocchio alle prese con le bugie nella prima clip del film Disney

In rete è approdata la prima clip tratta da Pinocchio, il film in live-action in uscita l’8 settembre in streaming su Disney+.

Nel cast troviamo Tom Hanks nei panni di Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (interpretato da Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata al premio Oscar Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata al premio Oscar Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; e Luke Evans è il Postiglione. Alan Silvestri ha composto la colonna sonora, che contiene canzoni inedite scritte da Glen Ballard. Inoltre, la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreterà “Una stella cade”, la versione italiana di “When you wish upon a star”, brano cantato dalla Fata Turchina, personaggio che nel film ha il volto di Cynthia Erivo.

FONTE: Disney