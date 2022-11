Poker Face, la video recensione

È uscito al cinema Poker Face, il nuovo film diretto da Russell Crowe con Russell Crowe, Liam Hemsworth, Elsa Pataky, Wu-Tang Clan RZA.

Il giocatore miliardario Jake Foley regala ai suoi migliori amici una notte che non dimenticheranno mai: la possibilità di vincere più soldi di quanti ne avessero mai sognati. Ma per giocare, dovranno rinunciare all’unica cosa per cui hanno lottato tutta la vita… mantenere i loro segreti. Man mano che il gioco va avanti, gli amici scopriranno qual è la vera posta in gioco, la posta più grande di tutte.