È finalmente online il primo teaser trailer dedicato al nuovo film del franchise di Predator diretto da, Prey.

In occasione del Disney Plus Day, l’anno scorso lo studio ha annunciato che la pellicola sarà disponibile questa estate in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo. Il teaser rivela che la data sarà il 5 agosto.

L’anno scorso i produttori John Davis e John Fox hanno parlato del nuovo film della saga confermando che sarà stata una storia delle origini con la cronaca del primo approdo di un Predator sulla terra.

