Il principe di Roma da oggi al cinema: tre clip e i cinema dove vederlo!

Esce oggi nei cinema italiani Il Principe di Roma, il nuovo film diretto da Edoardo Falcone (Se Dio Vuole) con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini presentato alla Festa del cinema di Roma.

GUARDA – Il trailer

Per l’occasione, vi mostriamo tre scene tratte dalla commedia che trasporta le vicende del Canto di Natale di Dickens dalla fuligginosa londra del 1829 alla Roma degli stessi anni.

Cambia la storia, restano i fantasmi. Quelli che il protagonista Bartolomeo incontrerà nel suo cammino non sono più quelli classici del Natale passato, presente e futuro, bensì fantasmi “storici” come Beatrice Cenci, Giordano Bruno e Papa Borgia. Presenze misteriose che secondo la tradizione continuano a vagare da secoli lungo le strade della città eterna e che gli ricorderanno il significato dell’amore e dell’empatia attraverso l’esempio del passato, gli mostreranno le conseguenze del suo egoismo nel presente, e i rischi di una vita infelice nel futuro.

Potete vedere le clip qui sopra e qui sotto, mentre in fondo all’articolo trovate la lista delle sale in cui sarà proiettato il film a partire da oggi!

