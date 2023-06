A24 ha lanciato oggi il trailer di Priscilla, il primo film di Sofia Coppola da On The Rocks, adattamento cinematografico del libro “Elvis e io” scritto da Priscilla Beaulieu Presley e Sandra Harmon. Pubblicata nel 1985, l’autobiografia incentrata sulla vita privata di Priscilla ed Elvis divenne un bestseller del New York Times in poco tempo e fu poi tradotta in varie lingue, ottenendo successo in tutto il mondo.

I protagonisti sono Cailee Spaeny e Jacob Elordi, che possiamo vedere anche nel poster ufficiale:

Coppola torna a collaborare con i suoi storici colleghi come il direttore della fotografia Philippe Le Sourd, la costumista Stacey Battat, la montatrice Sarah Flack e la scenografa Tamara Deverell.

