A Quiet Place: giorno 1, l’atteso prequel della saga ideata da John Krasinski in arrivo a fine mese, vede come protagonisti Lupita Nyong’o e Joseph Quinn. Per l’occasione i due hanno concesso insieme un’intervista video a Fandango (la trovate nella parte superiore della pagina), dove hanno fornito qualche dettaglio sui rispettivi personaggi:

Nyong’o: Sam è una donna che arriva a New York in gita quando l’invasione inizia ed è dunque presa alla sprovvista, come tutti. Proverà così a muoversi in una città in cui non vive. Quinn: Interpreto Eric, un ragazzo che Sam incontra durante l’invasione. I due diventano amici improbabili e affrontano insieme questa nuova realtà.

Ecco invece come hanno scelto di prendere parte al progetto:

Quinn: Sono un grande fan dei primi due capitoli: non ci pensato due volte a partecipare al prequel. Quando ho saputo che Lupita sarebbe stata coinvolta, non aspettavo altro che leggere lo script. Lavorando a un franchise con una fanbase così fedele, volevamo fare qualcosa che potesse onorarlo e allo stesso tempo portasse qualcosa di nuovo. Nyong’o: Ho parlato inizialmente con John [Krasinski], che mi ha condiviso la sua idea per l’espansione dell’universo del franchise. Quello che mi ha convinto è stata la sua intenzione di portare qualcosa di nuovo al genere horror. Questo vale anche per Michael Sarnoski [regista di A Quiet Place: giorno 1]: quando ho visto Pig [suo precedente film] l’ho trovato sia delicato che violento e feroce. Ho amato questo contrasto e non vedevo l’ora di vedere cosa avrebbe fatto con A Quiet Place, una storia tanto tenera quanto scioccante.

Il film, scritto da Michael Sarnoski da un’idea sua e di Krasinski, è diretto da Sarnoski e vede nel cast Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou. A Quiet Place: giorno 1 arriverà il il 27 giugno al cinema.

Cosa ne pensate delle anticipazioni su A Quiet Place: giorno 1 di Lupita Nyong’o e Joseph Quinn? Lasciate un commento!

