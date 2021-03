La divisione nazionale della Disney ha pubblicato su YouTube il video di “Scegli” (“Lead the Way”), il brano dei titoli di coda nella versione italiana del film Disney, interpretato dalla giovane cantautrice e polistrumentista, che ha debuttato all’età di 13 anni nel programma “Ti lascio una canzone” e ha partecipato all’undicesima edizione di “X Factor” nel 2017.

Il brano dei titoli di coda nella versione originale del film, “Lead the Way”, è stato scritto ed eseguito dall’artista e cantautrice candidata ai Grammy Jhené Aiko. La canzone è inoltre inclusa nella colonna sonora originale del film, firmata dal compositore nominato agli Oscar e vincitore agli Emmy e ai Grammy, James Newton Howard (Notizie dal mondo, La vita nascosta – Hidden Life).

Diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, il film è stato scritto da Qui Nguyen e Adele Lim. Paul Briggs e John Ripa fungono da co-registi.

La voce della protagonista è quella di Kelly Marie Tran.

“Raya e l’ultimo drago”, firmato Walt Disney Animation Studios, ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia. Quando le forze del male giunsero a minacciare il regno, i draghi si sacrificarono per salvare l’umanità. Oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate e spetta a Raya, guerriera solitaria, trovare l’ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo. Ma nel corso della sua ricerca Raya imparerà che non basta un drago per salvare il mondo: serviranno anche fiducia e collaborazione.

Il film vede protagoniste Raya, giovane guerriera dall’acume affilato come la sua spada, e la magica, mitica Sisu, drago al femminile che spicca per autoironia. Tra i co-protagonisti troviamo Boun, smaliziato “imprenditore” di soli 10 anni, il formidabile gigante Tong e la baby-truffatrice Noi con la sua banda di Ongi.