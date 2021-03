Screen Junkies ha realizzato un divertente trailer onesto di, ultimo film d’animazione targato Disney arrivato sulla piattaforma Disney+ in accesso VIP nelle scorse settimane.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, il film è stato scritto da Qui Nguyen e Adele Lim. Paul Briggs e John Ripa fungono da co-registi.

La voce della protagonista è quella di Kelly Marie Tran.

“Raya e l’ultimo drago”, firmato Walt Disney Animation Studios, ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia. Quando le forze del male giunsero a minacciare il regno, i draghi si sacrificarono per salvare l’umanità. Oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate e spetta a Raya, guerriera solitaria, trovare l’ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo. Ma nel corso della sua ricerca Raya imparerà che non basta un drago per salvare il mondo: serviranno anche fiducia e collaborazione.

Il film vede protagoniste Raya, giovane guerriera dall’acume affilato come la sua spada, e la magica, mitica Sisu, drago al femminile che spicca per autoironia. Tra i co-protagonisti troviamo Boun, smaliziato “imprenditore” di soli 10 anni, il formidabile gigante Tong e la baby-truffatrice Noi con la sua banda di Ongi.