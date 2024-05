Mancano due giorni all’uscita di Il regno del pianeta delle scimmie, la pellicola diretta da Wes Ball in arrivo l’8 maggio al cinema e che Badtaste.it presenterà al Cinema Arcadia di Melzo.

Per l’occasione abbiamo avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere con il regista, che nel curriculum ha la saga di Maze Runner, e che presto lavorerà all’adattamento cinematografico di Zelda.

L’evoluzione della tecnologia

Parlando dell’evoluzione tecnologia, il regista ha spiegato come Avatar 2 sia stato fondamentale per spianare la strada, specialmente per il lavoro svolto sulla simulazione dell’acqua.

La cosa che bisogna specificare è che i film dell’Alba, L’alba del pianeta delle scimmie, Apes Revolution e The War sono stati dei pionieri. Hanno portato la tecnologia sul campo e hanno fatto cose pazzesche. Con ogni film si notano i progressi, e quindi grazie a quegli sforzi e alla loro esperienza, abbiamo potuto usare tutto per il nostro film. Di fatto non abbiamo reinventato nulla, ma a cambiare è stata proprio l’esperienza e l’applicazione tecnologica. E poi abbiamo potuto anche usare tutte le cose fatte con Avatar: La via dell’acqua. Perciò abbiamo preso tutto ciò che hanno imparato e lo abbiamo applicato a questo film, approfittando delle incredibili doti artistiche e dei talenti in Nuova Zelanda alla WETA. È stata una gioia, una gioia assoluta lavorare con loro.

Scene digitali al 100%

In un’epoca in cui i registi tendono a sottolineare quanto ci sia di vero e fisico nella produzione di un kolossal (talvolta facendo passare in secondo il piano il grande lavoro sugli effetti visivi), Wes Ball ha fatto esattamente l’opposto, spiegando come nel Regno del pianeta delle scimmie ci siano in realtà scene completamente digitali.

Vista la presenza di esseri umani ridotta al minimo, era quasi scontato:

Ogni giorno ero a bocca aperta. Nel film ci sono 30-40 minuti di scene interamente digitali, che è un po’ una novità per un film del Pianeta delle scimmie. Ogni filo d’erba, ogni albero sullo sfondo è interamente digitale, ci sono scene intere tutte così. La speranza è che la gente non se ne accorga, che venga preso come effetto invisibile e che magari il pubblico venga risucchiato in quel mondo, ammirando a bocca aperta queste folli immagini di scimmie parlanti che emozionano.



