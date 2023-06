È online il primo trailer di Retribution, il thriller d’azione diretto da Nimrod Antal (Predators) con Liam Neeson, remake dell’acclamato film spagnolo del 2015 Desconocido – Resa dei conti.

Studiocanal, The Picture Company e la Ombra Productions di Jaume Collet-Serra sono produttori del film, che dal trailer sembra riprendere in maniera piuttosto pedissequa il film originale.

Quando un uomo misterioso mette una bomba sotto il sedile della sua auto, Matt Turner (Neeson) inizia un inseguimento ad alta velocità in giro per la città per completare una serie precisa di compiti. Con i suoi figli intrappolati sul sedile posteriore e una bomba che esploderà se usciranno dalla macchina, un normale viaggio in auto diventa un perverso gioco tra la vita e la morte, mentre Matt segue le istruzioni sempre più pericolose dell’estraneo in una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia.

Nel cast troviamo anche Matthew Modine (Stranger Things), Jack Champion (Avatar: la via dell’acqua), Embeth Davidtz (The Amazing Spider-Man), Arian Moayed (Succession), Noma Dumezweni (The Little Mermaid) ed Emily Kusche (The Island).

L’uscita è prevista per il 25 agosto negli USA grazie a Lionsgate.

