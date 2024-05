Konami ha pubblicato un primo video dietro le quinte di Return to Silent Hill, il nuovo film basato sul famoso franchise videoludico.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Christophe Gans, già regista del film del 2006, guida gli spettatori nel backstage del film. Oltre i mostri si intravedono anche momenti chiave del gioco.

Scritto da Gans, Sandra Vo-Anh e William Josef Schneider, il film è basato su Silent Hill 2 e ruota attorno a un uomo chiamato James (Irvine), distrutto dopo la scomparsa del suo vero amore (Anderson). Quando una misteriosa lettera lo richiama a Silent Hill in cerca della donna, ritrova una cittadina un tempo molto riconoscibile trasformata da un male sconosciuto. Mentre James discende nell’oscurità, incontra figure terrificanti sia nuove che familiari, e inizia a mettere in discussione la sua sanità mentale mentre cerca di fare i conti con la realtà e resistere abbastanza a lungo per salvare il suo amore perduto.

Protagonisti della pellicola saranno Jeremy Irvine (War Horse) e Hannah Emily Anderson (Jigsaw).

