Netflix ha diffuso in rete il trailer di Ricchi a tutti i costi, commedia sequel di Natale a tutti i costi arrivato nel 2022. Il nuovo film vede nuovamente come protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro, insieme a Dharma Mangia Woods e Claudio Colica.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster con tutte le informazioni:

RICCHI A TUTTI I COSTI, anche questa volta scritto e diretto da Giovanni Bognetti, è in arrivo solo su Netflix dal 4 giugno, e da oggi sono disponibili il Trailer ufficiale, il Poster e le prime immagini del film.

Nel cast torna anche Fioretta Mari, questa volta accompagnata da Ninni Bruschetta. Con loro anche Fernando Albizu, Irma Carolina Di Monte, Teresa Piergentili e Darko Perić.

Dopo il successo di Natale a tutti i costi, la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L’obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l’anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.

RICCHI A TUTTI I COSTI è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film (Gruppo Rainbow) in associazione con Sony Pictures International Productions.

Basato sul film “Mes Très Chers Enfants” scritto e diretto da Alexandra Leclère, Ricchi a tutti i costi è una produzione UGC e sarà disponibile solo su Netflix dal 4 giugno.

