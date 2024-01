Ecco il trailer italiano di Ricky Stanicky: l’amico immaginario, nuova commedia diretta da Peter Farrelly con protagonisti Zac Efron e John Cena.

Il film sarà disponibile su Prime Video dal 7 marzo. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Il cast comprende anche Jermaine Fowler, Andrew Santino, Lex Scott Davis, Anja Savcic, Jeff Ross e William H. Macy.

La sinossi ufficiale:

Quando tre migliori amici d’infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l’immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent’anni dopo aver creato questo “amico”, Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l’inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l’attore fallito e sboccato imitatore di celebrità “Rock Hard” Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky. Dal regista Peter Farrelly e con altri membri del cast tra cui William H. Macy, Lex Scott Davis e Anja Savcic.