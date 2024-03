Road House è disponibile dalla scorsa settimana su Prime Video, e Men’s Health ha pubblicato un video dell’intenso allenamento di Jake Gyllenhaal.

Dato che nel cast di Road House ci sono molte scene a torso nudo e diversi combattenti UFC del mondo reale, Gyllenhaal aveva bisogno di rimettersi in forma. Men’s Health ha parlato con Gyllenhaal e il suo personal trainer, Jason Walsh, svelando, nel video che potete vedere qui sopra, cosa è servito per aiutarlo a sembrare un combattente UFC.

ROAD HOUSE: LA TRAMA

In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni ‘80, un ex combattente UFC (Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

Nel cast del remake del cult anni ottanta diretto da Doug Liman: Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams e Joaquim de Almeida, il film è disponibile su Prime Video.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate