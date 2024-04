Che collegamento c’è tra L’esorcista del Papa e The Exorcism, di cui oggi è uscito il primo trailer? No, non solo il tema dell’esorcismo, ma anche Russell Crowe, protagonista di questa pellicola meta-horror prodotta nientemeno che da Kevin Williamson e Bill Block.

Distribuito negli Stati Uniti da Vertical e diretto da Joshua John Miller (figlio di Jason Miller, ovvero Padre Damien Karras de L’Esorcista), il film vede Crowe interpretare un attore di film horror che sembra posseduto da un demone.

Ryan Simpkins è Lee, la figlia dell’attore Anthony Miller (Crowe), il quale inizia a dare segnali preoccupanti mentre sta girando un horror soprannaturale. Lee si chiede se il padre sia tornato a far uso di sostanze stupefacenti… o se c’è qualcosa di più inquietante in gioco.

Il film, spiega il regista, è nato dalla sua infanzia passata a vedere suo padre interpretare Padre Karras: “Se non bastasse quello a essere inquietante, mio padre non faceva che raccontarmi quanto quel set fosse maledetto: gli incendi che misteriosamente scoppiavano durante la produzione, le strane morti, gli incidenti… e la lista continua. Da allora sono sempre stato affascinato dai fin maledetti”.

Nel cast anche Chloe Bailey, Sam Worthington, Adam Goldberg e David Hyde Pierce.

L’uscita negli Stati Uniti è prevista per il 7 giugno.

