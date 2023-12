Il momento di Barbie in cui il Ken di Ryan Gosling canta “I’m just Ken” è, probabilmente, quello rimasto maggiormente impresso nell’immaginario collettivo (e sarà anche divertente osservare quale sarà il destino della canzone in ottica Oscar).

E con l’approssimarsi delle festività, la Atlantic Records ha pubblicato su YouTube uno speciale video in cui Ryan Gosling e Mark Ronson, autore delle musiche di Barbie, si esibiscono in una versione “natalizia” del brano. Potete ammirare il tutto nella parte superiore di questa pagina mentre su Spotify potete ascoltare tutti i brani contenuti nell’EP di Ken.

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Dalla sceneggiatrice / regista candidata all’Oscar® Greta Gerwig (“Piccole donne”, “Lady Bird”) arriva “Barbie” con protagonisti i candidati all’Oscar® Margot Robbie (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Tonya”) e Ryan Gosling (“La La Land”, “Half Nelson”) nei panni di Barbie e Ken. Insieme a loro nel cast anche America Ferrera (“End of Watch – Tolleranza zero”, i film “Dragon Trainer”), Kate McKinnon (“Bombshell – La voce dello scandalo”, “Yesterday”), Michael Cera (“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”), Ariana Greenblatt (“Avengers: Infinity War”, “65 – Fuga dalla Terra”), Issa Rae (“The Photograph – Gli scatti di mia madre”, “Insecure”), Rhea Perlman (“Nei miei sogni”, “Matilda 6 Mitica”) e Will Ferrell (i film “Anchorman”, “Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno”).

