A breve, rivedremo insieme Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni, rispettivamente, di Deadpool & Wolverine, nuovo film dei Marvel Studios in arrivo a fine luglio (GUARDA IL TRAILER). Per l’occasione, i due si sono intervistati a vicenda in un video per il magazine People. Lo trovate nella parte superiore della pagina, mentre di seguito vi riportiamo i passaggi più interessati emersi dalla chiacchierata.

Il primo incontro tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Reynolds e Jackman si sono conosciuti per la prima volta in Australia, sul set di X-Men le origini – Wolverine, che per il volto di Deadpool era il più grande film a cui all’epoca aveva partecipato. Ecco i suoi ricordi:

Arrivando sul set per la prima volta, sono rimasto a bocca aperta. Ero nervosissimo. Camminavo tra le roulotte, con il jet-lag, disorientato, sentendomi davvero inesperto e come un pesce fuor d’acqua, e non c’era un copione da guardare. Mi chiedevo: “Cosa succederà?”. E mentre camminavo ho sentito il mio nome, “Ryan!”, tra le roulotte. Ed eri tu. Il solo fatto che sapessi il mio nome significava molto per me. Ti sei avvicinato, mi hai abbracciato e mi hai detto: “Benvenuto a bordo“.

Un momento che l’attore non ha affatto dimenticato: il primo giorno di riprese di Deadpool & Wolverine, racconta Jackman, “sei arrivato e hai fatto la stessa cosa. Sei arrivato e hai detto: “Steve!”. Reynolds aggiunge ridendo: “Ho detto: ‘Ma non ti chiami Greg’? No, non dirmelo”.

Il segreto della loro amicizia

Dai tempi di X-Men, i due sono diventati amici sempre più stretti. Alla domanda su quale sia il segreto di un così duraturo rapporto, Reynolds dichiara:

Non è diverso da quello di un matrimonio o di una relazione sentimentale. Faccio sinceramente il tifo per te, sempre. Voglio che tu vinca. È la stessa cosa che provo per Blake [Lively, sua moglie]. Mentre faccio il tifo per lei, so che lei fa il tifo per me, ed è per questo che siamo così legati.

Jackman aggiunge:

Probabilmente ci sono pochi amici nella nostra vita a cui puoi dire tutto, le cose di cui ti vergogni, che ti imbarazzano, qualsiasi cosa. E da quando ti conosco, e direi in particolare negli ultimi cinque, dieci anni, abbiamo avuto più tempo per fare le nostre passeggiate perché sei molto bravo ad ascoltare. Puoi dirmi qualsiasi cosa e io posso dirti qualsiasi cosa, senza che tu mi giudichi o mi dia necessariamente la risposta: “Fai questo”. E credo che questa sia stata la chiave.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

FONTE: YT

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate