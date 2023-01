Sacha Baron Cohen torna nei panni di Borat e prende di mira Biden, Kanye West e gli U2!

Dopo circa un mese dallo svolgimento della serata in cui sono stati attribuiti i Premi Kennedy, sul canale YouTube ufficiale della manifestazione è stato diffuso il video con i momenti più divertenti del piccolo show di Sacha Baron Cohen, tornato ancora una volta nei panni del noto giornalista kazako Borat Margaret Sagdiyev.

Nel video, che potete trovare nella parte superiore di questa pagina (è possibile attivare i sottotitoli automatici in italiano, ndr.), Borat, uno dei più noti e celebrati alter ego comici di Sacha Baron Cohen, prende di mira svariate personalità illustri presenti in mezzo al pubblico: dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che viene scambiato per un Donald Trump alquanto smunto senza il suo bell’incarnato arancione, con gli U2, che vengono ribattezzai i MeToo, e con l’assente Kanye West che viene definito come troppo antisemita anche per gli standard kazaki. Poi, dato che il suo compito era proprio quello di onorare la band irlandese premiata nel corso della serata, Borat si è esibito in una cover “leggermente riadattata” di With or without you degli U2.

Come scrive Wikipedia “I Kennedy Center Honors (conosciuti in Italia anche come Premio Kennedy) sono dei premi annuali statunitensi conferiti a coloro che si sono distinti per il loro contributo all’arte e alla cultura”. La cerimonia si svolge dal 1978. Fra i premiati durante l’ultima edizione: George Clooney, Amy Grant, Gladys Knight, Tania León e i già citati U2 (Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr).

L’ultimo film con Sacha Baron Cohen nei panni dell’iconico personaggio è Borat – seguito di film cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!