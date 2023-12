Un paio di settimane fa, siamo stati invitati al junket di Saltburn, il nuovo film di Emerald Fennell con Barry Keoghan, Jacob Elordi, Archie Madekwe, Ewan Mitchell, Alison Oliver e Rosamund Pike che sarà disponibile in streaming su Prime Video in tutto il mondo dal 22 dicembre 2023.

In quell’occasione, il nostro Andrea Bedeschi ha potuto chiacchierare con alcuni membri del cast, nello specifico Archie Madekwe, Ewan Mitchell e Alison Oliver, nel corso di due videointerviste. Nelle due chiacchierate, si è scherzato sul perché Saltburn, che è tutto fuorché un film natalizio, andrebbe visto in famiglia il giorno di Natale al posto di un classico in stile Elf, del perché sia come un film di vampiri, ma anche di… Harry Potter!

Nella pellicola, infatti, il libro di Harry Potter e i doni della morte è protagonista di una scena molto divertente e, proprio per questa ragione, Andrea Bedeschi ha chiesto ai presenti cosa ne pensano del finale della saga e se, magari, avevano in mente qualcosa di differente.

Trovate l’intervista ad Archie Madekwe e Alison Oliver nella parte superiore di questa pagina e quella a Ewan Mitchell qua sotto (potete attivare i sottotitoli in italiano attraverso l’apposito tasto di YouTube).

Saltburn, la sinossi

La regista e sceneggiatrice premio Oscar Emerald Fennell (Una donna promettente) ci regala una storia di privilegio e desiderio splendidamente perfida. Mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all’Università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate indimenticabile.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

