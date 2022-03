Nel corso di un’ospitata al The Tonight Show,ha parlato con Jimmy Fallon delle voci che circolano online sul suo conto. Quando si è parlato di un’analisi di Buzz Bingo secondo cui l’attore sarebbe stato battuto da Jonah Hill per il maggior numero di parolacce dette in un film, l’attore è rimasto spiazzato.

“Chi ha vinto?” ha chiesto l’attore quando Fallon gli ha parlato delle statistiche. Quando ha scoperto che si trattava di Hill, Jackson ha risposto:

Cazzate. No, impossibile. Impossibile, dai. Jonah Hill, davvero? Non ci credo. Qualcuno ha fatto male i conti.

Samuel L. Jackson è tornato a interpretare Nick Fury per due nuovi progetti ambientati nell’Universo Cinematografico Marvel: uno sarà la serie Disney+ intitolata Secret Invasion, mentre l’altro il sequel di Captain Marvel intitolato The Marvels.