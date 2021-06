ha preso parte a innumerevoli titoli e a molti franchise cinematografici. Ma quali sono i suoi film preferiti a cui ha preso parte in prima persona?

In una recente intervista nello show di Stephen Colbert l’attore (presente per promuovere l’uscita di The Hitman’s Wife’s Bodyguard) ha rivelato la lista dei suoi 5 film da lui preferiti a cui ha preso parte.

I titoli in questione sono Spy (The Long Kiss Goodnight) del 1996, Il momento di uccidere (A Time to Kill) di Joel Schumacher, Jackie Brown di Quentin Tarantino, Il violino rosso (1998) di François Girard e Codice omicidio 187 (1997).

Tra i suoi film preferiti a cui non ha preso parte Jackson ha nominato The Raid di Gareth Evans, Il Padrino di Francis Ford Coppola, di Hard Boiled di John Woo, Hoodlum di Bill Duke e The Berlin File di Ryoo Seung-wan.

Potete vedere l’intervista nella parte superiore della pagina.

Riguardo a The Hitman’s Wife’s Bodyguard, sequel di Come ti ammazzo il bodyguard:

Il film, inizialmente previsto nelle sale americane per questo agosto, approderà ora nei cinema degli Stati Uniti il 16 giugno 2021. Al momento non è ancora certo quando il film arriverà in Italia, ma il primo è disponibile al momento su Amazon Prime Video.

Nel cast del film torneranno Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek. Ad affiancarli ci saranno anche Morgan Freeman, Frank Grillo, Antonio Banderas e Richard E. Grant

Il film è stato diretto ancora da Patrick Hughes basandosi su una sceneggiatura di Tom O’Connor. Nella pellicola rivedremo Michael Bryce (Reynolds) arruolato dai personaggi di Samuel L. Jackson e Salma Hayek per una missione lungo la Costiera Amalfitana.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: The Late Show with Stephen Colbert