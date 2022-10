Presentato in concorso alla 17 esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Sanctuary è un film di Zachary Wigon con Margaret Qualley e Christopher Abbott.

Potete vedere la video recensione qui sopra!

Rebecca è una prostituta specializzata in pratiche sadomaso nel ruolo di dominatrice. Hal è un suo cliente fisso e redditizio: fa parte di una ricca famiglia di cui sta per ereditare le fortune, e non può permettersi di mantenere questo legame con una donna che conosce i suoi segreti. Così decide di chiudere il rapporto. Hal e Rebecca si affrontano nella suite di un hotel, nel corso di una notte emotivamente infuocata. Chi dei due ha il vero dominio?

Un uomo nella suite di un hotel di lusso. Bussa alla porta una ragazza, bionda, bella, in tailleur professionale, che lo sottopone a un’intervista formale. Via via che le domande si fanno più personali, il gioco si chiarisce: Rebecca è una escort dominatrix, Hal il suo ricco cliente, pronto a tutto, anche a pulire ogni...