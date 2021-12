In occasione della convention brasiliana CCXP, sono stati svelati tutti i poster dei personaggi del nuovo film di, che ovviamente si concentrano sul ritorno dell’iconico Ghostface, al quale è stata dedicata anche una featurette.

Cosa rende buono un film horror? Il cast della saga cerca di rispondere a questa domanda: David Arquette, per esempio, pensa che un buon film horror debba avere un villain forte, con una silhouette iconica. Courteney Cox aggiunge che nel caso di Ghostface, la paura e la paranoia derivano proprio dal fatto che non si sa mai chi ci sia dietro la maschera. E questa è l’idea che suggeriscono anche i poster, che potete vedere qui sotto. Nelle locandine vediamo Dylan Minette nei panni di Wes Hicks, David Arquette come Dewey Riley, Courteney Cox come Gale Weathers, Sonia Ben Ammar come Liv Mckenzie, Mikey Madison come Amber Freeman, Mason Gooding come Chad Meeks-Martin, Jasmin Savoy Brown come Mindy Meeks-Martin, Jack Quaid come Richie Kirsch, Jenna Ortega come Tara Carpenter, Melissa Barrera come Sam Carpenter, Marley Shelton come Judy Hicks e Roger Jackson come la voce di Ghostface.

Scream

Scream

Scream

Scream

Scream

Scream

Scream

Scream

Scream

Scream

Scream

Scream

Scream

























A scrivere la sceneggiatura James Vanderbilt e Guy Busick. Kevin Williamson, sceneggiatore della saga, e Chad Villella, terzo regista dei Radio Silence, produrranno il film con Vanderbilt e la sua Project X Entertainment, mentre Paul Neinstein e William Sherack saranno produttori.

Dalla sinossi:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

La serie, ispirata agli omicidi di Danny Rolling nel 1990, è composta da 4 film usciti negli Stati Uniti (e poi anche in Italia) nel 1996, 1997, 2000 e 2011. Wes Craven è deceduto nel 2015, ma aveva già alluso a diverse possibilità di realizzare un quinto film.

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo nuovo film del franchise? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!