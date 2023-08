Negli Stati Uniti il 15 e il 16 agosto tornerà nelle sale per il suo 10° anniversario Sharknado, cult targato Asylum.

Nelle scorse ore è stato publicato un trailer dell’evento in sala e anche un peculiare poster che non poteva non riprendere il fenomeno cinematografico dell’estate, ovvero Barbie.

Potete vedere il poster qua sotto e il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: Asylum

