Sharper: il cast dà i voti al ballo di Sebastian Stan (che vuole un musical per Winter Soldier)

Qualche giorno fa, abbiamo partecipato al junket virtuale di Sharper (LEGGI LA RECENSIONE), il nuovo film Apple Original con la vincitrice del premio Oscar Julianne Moore e Sebastian Stan dal 17 febbraio 2023 su Apple TV+.

Per noi c’era Andrea Bedeschi che ha nuovamente intervistato Sebastian Stan il quale, nel video che trovate nella parte superiore di questa pagina, è accompagnato anche da Justice Smith (presto al cinema anche con Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri) e Briana Middleton (recentemente ingaggiata fra i protagonisti della serie di Metropolis che verrà realizzata da Sam Esmail per Apple TV Plus).

Considerato che, in Sharper, Sebastian Stan ha nuovamente una scena di ballo come in Fresh (ECCOLA SU YOUTUBE), la pellicola per cui l’avevamo incontrato anche l’anno scorso (GUARDA L’INTERVISTA A SEBASTIAN STAN E DAIDY EDGAR-JONES), nella chiacchierata si parla anche delle sue doti di ballerino. Ma non solo: quando Andrea Bedeschi gli chiede, ironicamente, se sia arrivato il momento di vedere un musical dedicato al suo Winter Soldier, la star lancia una sfida al nostro Bede. Scoprite di cosa si tratti guardando il video (disponibile anche con i sottotitoli in italiano cliccando sull’apposito bottone del player di YouTube).

La trama del film si snoda tra i segreti di New York, dagli attici della Fifth Avenue agli angoli oscuri del Queens. Le motivazioni dei protagonisti sono sempre sospette e le aspettative vengono stravolte quando nulla è come sembra.

“Sharper” è diretto da Benjamin Caron e presenta un cast stellare guidato da Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, l’esordiente Briana Middleton e John Lithgow. Il film è prodotto da Jessica Switch e Erik Feig di Picturestart, insieme a Julianne Moore, Bart Freundlich, Brian Gatewood e Alessandro Tanaka, che ne hanno anche curato la scrittura. Julia Hammer e Amy Herman sono i produttori esecutivi.

