Come vi abbiamo raccontato, a margine dell’uscita di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato al centro dell’attenzione non solo per il cinecomic Marvel che sta registrando ottimi incassi , ma anche per una serie di foto che hanno fatto il giro del web.

Si tratta di scatti per un sito di foto d’archivio (I Stock Photo) a cui l’attore acconsentì in un periodo di crisi economica diversi anni fa.

Vi abbiamo mostrato alcuni dettagli in questo articolo, ma intanto l’attore ha dovuto farne i conti anche durante un’ospitata da Jimmy Fallon, come potete vedere qui in alto.

Thanks I hate this https://t.co/vugIdutadX — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) September 10, 2021

Il film Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è uscito il 3 settembre 2021 (è arrivato il 1° in Italia) e ha per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un nuovo universo). Sarà il terzo film Marvel del 2021 oltre a Eternals e Black Widow con Scarlett Johansson e Florence Pugh.

Tony Leung interpreta il Mandarino mentre Simu Liu è il protagonista del lungometraggio. Nel cast anche Awkwafina, Florian Munteanu e Meng’er Zhang.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

