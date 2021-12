Sing 2: tre clip italiane del film animato targato Illumination

Buster (vincitore dell’Oscar® Matthew Mcconaughey) e il suo cast hanno trasformato il New Moon Theater in un successo locale, ma Buster ha messo gli occhi su un premio più grande: Debuttare con un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theater nell’affascinante Redshore City. Ma senza conoscenze, Buster e il suo cast-tra cui la scrofa Rosita (Oscar® vincitrice Reese Witherspoon), il porcospino rocker Ash (Scarlett Johansson), il serio gorilla Johnny (Taron Egerton), il timido elefante Meena (Tori Kelly) e, naturalmente, lo straordiario porcellino provocatore Gunter (Nick Kroll), devono intrufolarsi negli uffici di fama mondiale Crystal Entertainment, gestiti da un lupo magnate e spietato di nome Jimmy Crystal (Emmy vincitore Bobby Cannavale). In un disperato tentativo di ottenere l’attenzione di Mr. Crystal, Gunter lancia spontaneamente un’idea che Buster accetta con facilità, promettendo che nel loro nuovo spettacolo ci sarà la leggenda del leone rock Clay Calloway (Bono). Il problema è che Buster non ha mai incontrato Clay, un artista che si è allontanato dal mondo più di dieci anni fa e dopo la perdita di sua moglie è sparito dalla circolazione. Mentre Gunter aiuta Buster a sognare un capolavoro teatrale, e la pressione (e le minacce sinistre) di Mr. Crystal Mount, Buster intraprende una ricerca per trovare Clay e convincerlo a tornare sul palco. Quello che inizia come il sogno di Buster di un grande successo diventa un ricordo emotivo del potere della musica di guarire anche il cuore più spezzato. Sing 2 è scritto e diretto dall’acclamato regista Garth Jennings e presenta, oltre ai ruoli di Bono e Cannavale, nuovi personaggi interpretati dalle superstar della musica Pharrell Williams e Halsey, da Letitia Wright di Black Panther, e dai comici Eric Andre e Chelsea Peretti.