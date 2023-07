“Part of Your World” è probabilmente la canzone più nota de La sirenetta, amato classico animato Disney da poco traslato anche in live-action.

E proprio in relazione all’adattamento da poco arrivato nelle sale, la Disney ha deciso di diffondere in rete un suggestivo video in cui sentiamo la sopracitata canzone interpretata in 22 lingue diverse.

Potete vedere e ascoltare il video nella parte superiore della pagina.

In La Sirenetta, uscito nelle sale il 24 maggio, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula e Javier Bardem re Tritone. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

