Netflix ha lanciato il teaser trailer di Sly, un documentario retrospettivo dedicato a Sylvester Stallone diretto da Thom Zimny e in uscita a novembre sulla piattaforma streaming.

Questa la descrizione ufficiale del film:

Per quasi 50 anni Sylvester Stallone ha intrattenuto milioni di persone con personaggi iconici e franchise di successo, da Rocky a Rambo a I Mercenari. Questo documentario retrospettivo offre uno sguardo intimo sull’attore-sceneggiatore-regista-produttore, mettendo in parallelo la sua storia di underdog con i personaggi indimenticabili cui ha dato vita.

A narrare il documentario lo stesso Stallone, che sentiamo dire: “Se ho dei rimorsi? Certo che ho dei rimorsi!”, e ancora: “Cos’è più sano? Vivere nell’illusione che saresti potuto essere grande, oppure avere l’opportunità di essere grande e rovinare tutto realizzando di essere un fallimento?” E ancora, mentre vediamo un montaggio di scene dai suoi film, interviste e materiale inedito: “Se sei su un treno: wham, wham! Ed è questo che è la vita: whoom! Vola via. Fare cinema ha un grande costo. Non c’è tempo per nient’altro. Nulla ti dà maggiore ispirazione di prendere la tua storia, appallottolarla e swoosh, lanciarla via.” A giudicare dal teaser, insomma, questo documentario avrà un taglio piuttosto cupo, ripercorrendo una vita che sappiamo essere stata piena di alti e bassi.

