Qualche ora fa,ha annunciato su Twitter che l’attesissimo trailer esteso della sua Snyder Cut diarriverà il(18:14 ora italiana).

Nell’attesa è ora disponibile finalmente in alta risoluzione la clip con Superman e il costume nero mostrata alla Justice Con l’estate scorsa.

La clip, in realtà, era stata già mostrata dopo l’uscita del film come scena tagliata ma con una differenza sostanziale: all’epoca il costume era quello classico. Snyder ha spiegato che nonostante le sue richieste insistenti, la Warner Bros. si oppose all’idea di mostrare Superman con un costume nero, perciò il regista fu costretto a girare la scena con il costume blu e rosso. Per la Snyder Cut ha deciso di riprendere la situazione in mano e colorarlo in digitale esattamente come ha sempre voluto.

Sul costume nero di Superman il regista si pronunciò alcune settimane fa:

Superman è un personaggio che non cresce. È come una roccia che nulla riesce a scalfire. […] Volevo che il mio Superman imparasse ogni volta qualcosa e diventasse qualcosa di diverso, anche perché l’idea che avevo sempre progettato… l’ultimo grado di Superman doveva essere il suo vero ritorno, la sua trasformazione in quello che considero il Superman classico. Questa cosa non succede [nella Snyder Cut], non vedremo il Superman classico. Tuttavia credo che il costume nero sia ottimo per la scansione temporale. Perciò se vedete un flashback o un flash-forward, il fatto che lui indossi il costume nero vi fa capire l’ambientazione temporale, perché è molto legata alla sua storia specifica. Ero molto emozionato all’idea di usare il costume nero per scandire il passaggio dal nero a quello blu e rosso. Quando indossa il costume blu e rosso, poi, che significato ha?

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Ezra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il film? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!