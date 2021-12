Sonic 2 – Il film: Sonic allestisce un salotto per le feste natalizie a velocità supersonica in un rilassante video

In attesa di vedere nelle sale, atteso lungometraggio in uscita ad aprile nei nostri cinema, la Paramount ha approfittato del periodo delle feste per realizzare un peculiare video.

Si tratta di un consueto “caminetto virtuale” a tema Sonic in cui il protagonista addobba con gran velocità tutto il salotto in vista del Natale.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

La sessione principale delle riprese del secondo film, diretto da Jeff Fowler su sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, è terminate da qualche tempo, alla fine di giugno. Nel cast ritroveremo sia James Marsden che Tika Sumpter, in aggiunta ovviamente a Jim Carrey nei panni del temibile villain Dottor Ivo Robotnik (o Dottor Eggman se preferite) e Ben Schwartz come voce originale di Sonic. Miles “Tails” Prower avrà la voce di Colleen O’Shaughnessey, l’unica voice actor dei videogiochi a essere stata ingaggiata per i film tratti dal popolare franchise Sega.