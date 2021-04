La Warner Bros Italia ha diffuso oggi , come promesso, il primo trailer di(in originale Space Jam: A New Legacy), atteso film di Malcolm D. Lee che arriverà nelle sale americane (e su HBO Max) ile a settembre in Italia.

Lo script del nuovo film sarà meno incentrato sui campioni di pallacanestro rispetto all’originale. Nel cast dovrebbero essere coinvolti, insieme a LeBron James, anche Damian Lillard dei Portland Trailblazers, Anthony Davis dei New Orleans Pelicans, Klay Thompson dei GSW, Diana Taurasi dei Phoenix Mercury e Chitney e Nneka Ogwumike dei Los Angeles Sparks.

Sonequa Martin-Green interpreterà la moglie di James.

Nel primo film, oltre a Michael Jordan, apparivano star come Larry Bird, Charles Barkley, Shawn Bradley, Patrick Ewing, Larry Johnson e Muggsy Bogues. Non vinse un Oscar come avrebbe voluto Elon Musk, ma un Grammy per la canzone originale “I Believe I Can Fly”.

A produrre la pellicola del nuovo film vi sono James e Ryan Coogler. Il film è stato realizzato con un misto di riprese dal vero e animazione in digitale.

