Spider-Man: Across the Spider-Verse

Come abbiamo visto, le edizioni home video del film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse saranno disponibili a partire dal 14 settembre.

Il film sarà edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD con all’interno una carta da collezione e inoltre sarà disponibile nelle edizioni speciali Steelbook 4K e Steelbook Combo (DVD+Blu-ray) con 6 carte esclusive (qui tutti i dettagli).

Nell’attesa, IGN ci regala i primi dieci minuti del film d’animazione, che potete ammirare qui in alto.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è arrivato nei cinema lo scorso giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

