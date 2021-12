Spider-Man: No Way Home

In una featurette dedicata a, ora al cinema, Kevin Feige ha riflettuto sull’ingresso di Spidey nell’UCM, avvenuto con

Le intenzioni del presidente dei Marvel Studios sono sempre state di fare qualcosa di diverso:

Quando abbiamo avuto la possibilità di portare Spider-Man nell’UCM con Homecoming, volevamo esplorare due aspetti mai esplorati nei film di Spider-Man. Uno era renderlo più giovane e quindi vederlo all’inizio del liceo, l’altro era ambientarlo nell’Universo Marvel in cui già c’erano altri eroi. Per i primi film abbiamo sempre pensato: “Come facciamo a proporre qualcosa di nuovo?“.

Questo ha significato anche non riproporre cattivi iconici:

Non abbiamo pensato minimamente a una nuova storia di Goblin, alla Oscorp, a un nuovo Doc Ock o ad altri personaggi già portati al cinema, ed ecco perché abbiamo puntato su Avvoltoio e Mysterio. Come ho detto per anni o come ho sempre pensato, non c’è nessuno meglio di Alfred Molina nei panni di Doc Ock.

Alla fine i cattivi iconici in questione sono stati interpretati ancora una volta in Spider-Man: No Way Home dai volti storici Willem Dafoe e Alfred Molina.