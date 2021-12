Spider-Man: No Way Home

LEGGI LA RECENSIONE ), il film di Jon Watts con Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya, Alfred Molina e Jamie Foxx è arrivato da qualche giorno nei cinema dello stivale e non solo.

Fra i vari contenuti promozionali giunti online, possiamo ora annoverare l’interessante backstage condiviso su YouTube dalla Georgia Film, Music, and Digital Entertainment. Anche questo nuovo lungometraggio dedicato all’Arrampicamuri interpretato dalla giovane star inglese è stato infatti girato, come molti altri blockbuster dei Marvel Studios e non solo, ai Pinewood Studios di Atlanta. Ed è stato proprio all’interno dei grandi teatri di posa e nelle aree all’aperto dei vari backlot che sono stati ricreati gli ambienti della città, New York, che fa abitualmente da sfondo alle avventure del celeberrimo supereroe della Casa delle Idee.

Trovate il video nella parte superiore di questa pagina.

