Spider-Man: No Way Home

Su YouTube è disponibile un nuovo video dal backstage di, la pellicola di Jon Watts con Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Alfred Molina e Willem Dafoe nei cinema italiani dallo scorso 15 dicembre.

Dal 15 dicembre a oggi, la pellicola realizzata in partnership dai Marvel Studios e dalla Sony ha incassato ben 14.9 milioni di euro e, oggi, supererà quota 15. Trovate la nostra analisi del box-office a questo link.

Spider-Man: No Way Home, la sinossi:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

