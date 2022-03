Spider-Man: No Way Home

La Sony Pictures Entertainment ha diffuso in rete un estratto dai contenuti extra di, il cinecomic con protagonista Tom Holland presto in arrivo in home video (già disponibile in versione digitale).

L’estratto in questione, che potete vedere nella parte superiore della pagina, ci mostra le papere sul set.

