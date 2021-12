Spider-Man: No Way Home

Il cast di Spider-Man: No Way Home lancia un appello anti spoiler.

L’ora di Spider-Man: No Way Home sta quasi per scoccare in tutto il mondo. In un arco temporale che spazia dal 15 al 23 dicembre, il kolossal cinefumettistico realizzato dai Marvel Studios e dalla Sony Pictures esordirà in tutti i principali mercati cinematografici del globo a eccezione di Giappone e Filippine, dove debutterà, rispettivamente, il 7 e l’8 gennaio.

Alcuni elementi abbastanza importanti della trama, come il ritorno in scena di storici villain già visti nelle pellicole di Spider-Man dirette da Sam Raimi e Marc Webb, sono stati confermati dai vari materiali promozionali. Altri, come l’effettiva presenza degli Arrampicamuri di Tobey Maguire e Andrew Garfield (nonché l’apparizione del Daredevil di Charlie Cox), restano avvolti nel mistero.

Chiaramente, sarà davvero complicato per chi – per un motivo o per l’altro – non vedrà Spider-Man 3 nei primi giorni di programmazione attraversare indenne l’ondata di spoiler che, inevitabilmente, compariranno online. Se, da una parte, è lecito ipotizzare che, almeno per qualche giorno, la stampa si asterrà dal pubblicare notizie con titoli rivelatori, strillati e, soprattutto, spoilerosi, sui social sarà inevitabile incappare in qualche post contenente troppe informazioni.

Proprio per questo, il cast di Spider-Man: No Way Home è protagonista di un video, pubblicato sul profilo YouTube ufficiale della Sony, dedicato proprio a quest’operazione di sensibilizzazione “anti-spoiler”. In aggiunta al trio Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya è presente anche Jamie Foxx, motivo per cui Jacob Batalon finisce per ironizzare circa il fatto che la stessa presenza del collega nel filmato rappresenta… uno spoiler! La didascalia del video, che trovate nella parte superiore di questa pagina, suggerisce poi di stare il più possibile lontano dai social a partire da oggi.

Qualche ora fa sono arrivate online le prime recensioni della stampa internazionale. Trovate la nostra rassegna in questo articolo.

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

Trovate BadTaste anche su Twitch!